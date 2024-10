LIVE Sinner-Bu 2-1 ATP Pechino 2024 in DIRETTA | primi assaggi dell’incontro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 1 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 In corridoio il dritto in diagonale di. AD-40 Jannik riesce finalmente a sfondare sulla diagonale di rovescio. 40-40 Si ferma sul nastro il tentativo di risposta aggressiva di rovescio del cinese. 40-AD Palla break Bu. Larghissima la smorzata anomala di dritto dell’altoatesino. 40-40 Scappa via il dritto inside in di Bu. Parità. 30-40 Servizio e rovescio vincente a segno per l’azzurro. 15-40 Due palle break Bu. Risposta aggressiva, dritto inside in e volèe vincente. Come gioca il cinese. 15-30 Non passa il recupero di dritto di. 15-15 Di poco in corridoio il rovescio in back giocato da Jannik. 15-0 Servizio e dritto a bersaglio per l’azzurro. 2-2 Game Bu. Con il suo primo ACE l’asiatico tiene la battuta. 40-15 Jannik stringe troppo l’angolo del dritto incrociato. 30-15 Servizio al centro vincente del cinese.