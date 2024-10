L' esercito libanese si ritira dal confine mentre è tutto pronto per l' operazione di terra israeliana

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 1 ottobre 2024) Ieri sera il gabinetto di sicurezza israeliano ha approvato «la fase successiva dell'in Libano,» ovvero l'di. Durante la riunione di Gabinetto i ministri hanno protestato per le indiscrezioni provenienti dagli Stati Uniti sulla manovra militare, dopo che avevano ricevuto un aggiornamento da Israele. Il portavoce dell'IDF, Daniel Hagari, ha lanciato un appello pubblico, invitando gli israeliani a non divulgare informazioni sui movimenti delle forze armate. Questo avvienesi moltiplicano le notizie da varie fonti sull'terrestrenel sud del Libano, secondo quanto riportato dal Times of Israel.