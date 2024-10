L’arsenale militare dell’Iran | tutti i missili e i droni che possono colpire Israele

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Roma, 1 ottobre 2024 – L’Iran si prepara da attaccare. Secondo gli Usa è questione di ore. 'Conbalistici' IGli aerei iraniani La difesa diL’Iran e la bomba nucleare Una rappresaglia dopo gli attacchi ai combattenti filoiraniani del libano e in particolare i bombardamenti su Beirut che hanno causato la morte di Nasrallah, il capo di Hezbollah. Un attacco che già Teheran aveva sferrato fra il 13 e il 14 aprile come risposta all’uccisione del leader di Hamas Ismail Haniyeh (avvenuta proprio a Teheran). Un attacco che era apparso però solo “di facciata” per soddisfare l’opinione pubblica iraniana e islamica più radicale, tanto che nessun missile aveva causato danni in territorio israeliano.