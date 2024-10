L' allenamento del portiere? Costretto a stare fermo e preso a pallonate in faccia | mister licenziato | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Unoltre ogni limite, brutale, e che per ovvie ragioni è costato il posto a un allenatore portoghese di futsal, ovvero di calcetto. L'uomo, infatti, ha più volteunminorenne a subirein- senza che il ragazzo potesse proteggersi - per forgiarne la resistenza alle bordate avversarie. Per questo motivo il tecnico dell'AST-Futsal di Santo Tirso è statodalla dirigenza della società. Nelle immagini che hanno fatto il giro dei social si vede il tecnico che sferra più volte il pallone inalda distanza molto ravvicinata. Ma il giovane calciatore non si protegge, forse perché gli è stato impedito proprio dal tecnico. La vicenda non poteva passare sotto silenzio ed è costata il posto all'uomo.