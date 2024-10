La ludoteca civica affidata per 3 anni alle cooperative Cocea e Lindbergh

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 1 ottobre 2024) La Spezia, 1° ottobre 2024 – Concluse le procedure per l’affidamento dell’appalto per la gestione della, che hanno confermato l’aggiudicazione al raggruppamento di imprese composto dalla Cooperativa Socialee dalla Cooperativa Sociale, per un importo complessivo pari a 378.860,30 euro e una durata di 36 mesi. Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara: “Laha un valore socio-culturale importante, affinché consente momenti di gioco e crescita, dove possono partecipare insieme bambini e famiglie. L’affidamento della sua gestione consentirà di potenziare i servizi dedicati ai più piccoli, introducendo nuove opportunità di supporto allo studio, momenti di socializzazione, laboratori creativi e molte altre iniziative che favoriranno la crescita delle nuove generazioni”.