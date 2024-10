Invasione limitata del Libano gli Usa avvertono l' Iran | Gravi conseguenze se attaccate Israele

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 1 ottobre 2024) I raid limitati che l'Idf ha lanciato contro le postazioni di Hezbollah sul lato libanese della Blue Line sono «in linea con il diritto didi difendere i propri cittadini e di riportare i civili a casa in sicurezza». Lo ha detto un portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale della Casa Bianca ha dichiarato al Times of Israel, «Sosteniamo il diritto didi difendersi da Hezbollah e da tutti i gruppi terroristici sostenuti dall'», ha detto il rappresentante Usa, «Certo, sappiamo che l'espansione della missione può essere un rischio e continueremo a discuterne con gli israeliani».