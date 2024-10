Inter-Stella Rossa 1-0 al 45? | Calhanoglu che bellezza!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 1 ottobre 2024) Termina sul punteggio di 1-0 il primo tempo di, sfida valevole per la seconda gara di UEFA Champions League (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti. OTTIMO INIZIO – L’si trova di fronte sin da subito unacompatta e organizzata in difesa. I nerazzurri provano a fare la partita, tentando attraverso cambi di gioco repentini o incursioni sugli esterni, mentre i serbi si compattano a protezione della propria porta per poter ripartire con Peter Olayinka e Cherif Ndiaye. Dopo qualche minuto iniziale in cui i meneghini non riescono a costruire palle gol, fatta eccezione per il gol annullato a Marko Arnautovic per fuorigioco al terzo minuto, il risultato cambia grazie a una perla di uno dei calciatori più importanti del club nerazzurro.