Il Recupero del Dipinto di San Mario Gennaro a Malta | Un Capolavoro Riscoperto dopo 22 Anni di Obscurità

(Di martedì 1 ottobre 2024) San: La figura iconica della tradizione napoletana San, venerato non solo a Napoli ma in tutto il mondo, è una delle figure più rappresentative della spiritualità cattolica. La sua immagine è da secoli sinonimo di speranza e protezione per i napoletani, che ogni anno si raccolgono per assistere al famoso miracolo della liquefazione del suo sangue. Questo rito, che si ripete tre volte l’anno, rafforza il legame indissolubile tra la figura del santo e il popolo di Napoli. Ilrecuperato, attribuito alla scuola napoletana del XVII-XVIII secolo, riflette l’arte barocca tipica di quel periodo. In quest’epoca, la pittura sacra svolgeva un ruolo cruciale nella vita religiosa e sociale delle comunità italiane, con artisti che si sforzavano di immortalare le figure dei santi in atteggiamenti di grande potenza spirituale e mistica.