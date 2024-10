Il caso-Paoletti il precedente che svela come andrà a finire per Jannik Sinner

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Chi pensava che ilClostebol con al centrofosse finito dopo la sentenza del Tribunale indipendente del tennis (Sport Resolutions), deve ricredersi, perché la Wada ha fatto ricorso (per motivi non noti) e ilfinirà dunque al Tas di Losanna. Ma senza nuove prove, sottolinea un articolo del Corriere della Sera, "il ricorso sarà un buco nell'acqua". Al centro il contagio alla sostanza contenuta nel Trofodermin che il suo massaggiatore, Giacomo Naldi, usava durante Indians Wells per curarsi una ferita alla mano. Nello sport si registrano ogni anno tra 20 e 30 positività al Clostebol (l'1% del totale), il 3% nella categoria degli steroidi, un terzo delle quali in Italia.