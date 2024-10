Heartstopper 3 | Charlie lotta per esprimere i suoi sentimenti nella nuova clip

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 1 ottobre 2024)3:perIn vista del suo debutto sullo streamer, Netflix ha regalato ai fan un’eccitante sorpresa: la terza stagione diè infatti a pochi giorni di distanza. È stato pubblicato un nuovo sneak peek dello show, con i primi minuti dell’imminente primo episodio. Lo sneak peek mostra in anteprima ladi(Joe Locke), che sta cercando di capire come dichiarare il suo amore al fidanzato Nick (Kit Connor). In quello che probabilmente si svolgerà pochi giorni dopo il finale della seconda stagione, l’anteprima inizia conche si esercita su come dichiarare il suo amore al suo ragazzo. Tuttavia, si sente in ansia perché non vuole che Nick glielo dica per obbligo. Sua sorella, Tori (Jenny Walser), cerca di convincere il fratello a dirglielo comunque, perché crede che Nick provi la stessa cosa.