Germania arrestata a Lipsia cittadina cinese sospettata di spionaggio

(Di martedì 1 ottobre 2024) Le autorità tedesche hanno arrestato aunaaccusata di aver passato informazioni su un importante hub di trasporto aereo a un uomo sospettato diper Pechino. Lo hanno riferito oggi i procuratori, precisando che la donna, identificata solo come Yaqi X in linea con le norme tedesche sulla privacy, è stata fermata lunedì. E’di lavorare per un servizio di intelligence, dando informazioni su voli, merci, attrezzature militari e passeggeri. Lalavora per una società che fornisce servizi logistici in siti fra cui l’aeroporto di/Halle, hanno riferito i procuratori. Lo scalo gestisce sia passeggeri che merci, ma è noto soprattutto come hub per le merci.