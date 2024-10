Fondazione Super Sud | Manifesto del Sud Resiliente per un nuovo modello di governance per il Mezzogiorno

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 1 ottobre 2024) Il Presidente dellaSud, Giovanni D’Avenia: “Intelligenza collettiva e fiducia nel futuro per innovare i processi di progettazione delle risorse e per unire le forze per affrontare le sfide del terzo settore” Si è concluso con grande successo il primo Forum dedicato alle Comunità Attive e alle Reti Solidali del, tenutosi a Napoli a Città della Scienza. L’evento ha riunito rappresentanti di organizzazioni non profit, istituzioni pubbliche, imprenditori e cittadini, per una due giorni di workshop, panel di discussione e tavole rotonde su welfare generativo, innovazione digitale, intelligenza artificiale, coprogettazione e coprogrammazione. L’obiettivo principale è stato quello di esplorare le potenzialità del terzo settore nella creazione di reti di solidarietà e sviluppo sostenibile, offrendo uno spazio di confronto e collaborazione.