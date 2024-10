Firenze torna la RunforMeyer | staffetta solidale nel parco delle Cascine

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 1 ottobre 2024), 1 ottobre 2024 - Una corsa sotto il segno della solidarietà. In occasione del quarantesimo anniversario della Maratona dila Fanfani3x7 al: appuntamento sabato 23 novembre ore 10.30 all’Ippodromo del Visarno con laa squadre di tre persone. Come da tradizione, le squadre (composte da 3 persone ciascuna) dovranno percorrere l'anello delin frazioni di sette chilometri ciascuna. È possibile partecipare allacon un gruppo di amici oppure come team aziendale. Ma comunque, scegliendo la Fondazione Meyer come beneficiaria di questo evento charity, si contribuirà a sostenere il progetto Play therapy. Nella precedente edizione, in tanti hanno scelto di regalare un sorriso ai bambini ricoverati: la Fondazione Meyer è stata scelta infatti da 233 staffette per 699 persone. Come iscriversi.