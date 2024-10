Dembele lasciato a casa da Enrique

Leggi tutta la notizia su justcalcio

Ousmane Dembélé è stato escluso dalla rosa del Paris Saint-Germain per affrontare l'Arsenal in Champions League dall'allenatore Luis Enrique. Il nazionale francese ha segnato quattro gol in sei partite di Ligue 1 con il PSG in questa stagione, ma non è andato a Londra. I media francesi hanno riferito che Dembélé aveva un disaccordo con Enrique dopo essere stato sostituito nella vittoria per 3-1 del PSG contro il Rennes venerdì sera. Enrique ha detto: "Se qualcuno non si adegua o non rispetta le aspettative della squadra, significa che non è preparato a giocare. "La partita è molto importante e voglio che tutti i miei giocatori siano pronti, quindi di conseguenza ho lasciato fuori lui (Dembélé). Voglio il meglio per la mia squadra e questo è il mio lavoro".