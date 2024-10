Correggio ritrovato a Milano lo studente scomparso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 1 ottobre 2024)(Reggio Emilia), 1 ottobre 2024 - Sembra essere finito l’incubo per mamma Arianna. Il figlio 14enne è statodopo che da venerdì scorso si erano perse le sue tracce. Era a, ospite di amici conosciuti in piscina. Pare si fosse allontanato dopo un litigio con la madre, che lo rimproverava per il sospetto che lui avesse iniziato a fumare. Venerdì lodi, su un autobus che lo portava verso Reggio, aveva confidato ad alcuni coetanei l’intenzione di raggiungere la Francia, dove abita il padre. Ma oltre frontiera, con documenti e telefonino lasciati a casa, non c’è mai andato. Era nel capoluogo lombardo, dove in tarda serata è stato riabbracciato dalla madre, dopo essersi dati appuntamento alla stazione centrale. Poco prima era stato un amico del giovane a notare un suo accesso su Instagram. Ha chiesto conferma sull’identità.