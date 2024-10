Controlli alla Fiera di San Michele Due giovani trovati con l’hashish

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 1 ottobre 2024) Sei pattuglie di agenti della Polizia Locale dell’Unione Appennino Reggiano, con il supporto di alcuni colleghi provenienti da altri comuni della Regione Emilia Romagna, hanno eseguito un costante controllo nei tre giorni delladi Sandi Castelnovo Monti, cher ha registrato diverse migliaia di visitatori. È stato un lavoro molto impegnativo quello della Polizia Locale che ha portato anche al riscontro di droga: duesono stati segnalatiPrefettura quali assuntori. Nella giornata di domenica gli agenti del Comando di via Dante hanno portato avanti le attività di controllo all’interno della. In particolare, gli operatori con sei pattuglie suddivise in due turni, anche con il supporto di agenti provenienti da altri comandi della Regione, hanno proceduto al controllo commerciale di 240 banchi.