Coldplay l’annuncio sul ritiro dalle scene sconvolge i fan | Sarà l’ultimo album

(Di martedì 1 ottobre 2024) Ora la notizia è davvero ufficiale perchèsocial è diventato virale in un attimo gettando nella disperazione totale i fan di una delle band più iconiche del nostro tempo Tutto era pronto, ancora pochi giorni di attesa e poi per i milioni di fan della popolare band britannica sarebbe arrivato il grande giorno. Iinfatti alcuni mesi fa, anticipato dal nuovo singolo “feelslikeimfallinginlove”, avevano annunciato l’arrivo del loro attesissimo decimo album in studio, “Moon Music”. Il seguito di Music of the Spheres del 2021 in uscita nei negozi e su tutte le piattaforme streaming, il prossimo 4 ottobre. Idicono stop alla loro carriera – Cityrumors.