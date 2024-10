Chi è Bu l’avversario di Sinner all’ATP 500 di Pechino

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 1 ottobre 2024) La prima semifinale dell’ATP 500 divede opposti Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev. Il vincitore di questa sfida potrebbe affrontare Jannikall’ultimo atto, ma per arrivarci il numero 1 del mondo dovrà prima superare un avversario che in pochi si aspettavano potesse arrivare a questo punto della competizione: Yunchaokete Bu. Chi è Bu Bu ha vinto il primo titolo Challenger nel 2023, a Seoul, mentre nel Masters 1000 di Shanghai dello scorso ottobre ha ha vinto il primo match in un torneo di questo genere, battendo Miomir Kecmanovic. In seguito ha messo in bacheca anche il Challenger di Wuxi e, quest’anno, quello di Granby in Canada. Agli ultimi US Open ha debuttato in un torneo dello Slam, cedendo al primo turno al norvegese Casper Ruud.