Cassarà il giudice ha autorizzato la costituzione di parte civile da parte delle due vittime minorenni

(Di martedì 1 ottobre 2024) Prosegue il caso riguardante l’ex campione e due volte oro olimpico a squadre nel fioretto Andrea, che è stato indagato dalla procura di Brescia per “produzione di materiale pedopornografico”. L’ex atleta al momento era stato iscritto nel registro degli indagati del Tribunale di Brescia dopo la denuncia di una ragazzina di 16 anni che ha raccontato di aver visto un telefonino che la riprendeva mentre era nei spogliatoi sotto la doccia dopo una gara a Brescia. La ragazza ha urlato, la persona con il cellulare è fuggita, e dopo aver raccontato l’episodio alla direzione del centro sportivo le è stato consigliato di sporgere denuncia. L’atleta non avrebbe visto chi, forse attraverso una grata, teneva in mano il cellulare, ma dopo la denuncia i militari hanno acquisito i videotelecamere di sicurezza esterni alla palestra.