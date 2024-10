Bombe e razzi sul cielo di Betlemme Apprensione per le suore Minime

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 1 ottobre 2024), 1 ottobre 2024 – Una pioggia diha attraversato ildinella serata, lanciata in direzione di Gerusalemme. I venti di guerra, quella che si sta combattendo da quasi un anno, dal 7 di ottobre del 2023, in Medioriente, purtroppo si stanno sempre più allargando. E testimoni dirette di un’atmosfera che si fa sempre più di paura e di ansia, sono lefrancescanedel Sacro Cuore, che hanno la loro casa madre a Poggio a Caiano, e che prestano servizio di fianco alla basilica della Natività. Nel convento vicino alla Grotta in cui la tradizione vuole che sia nato Gesù, ci sono tredella famiglia missionaria delledel Sacro Cuore, congregazione fondata dalla Beata Margherita Caiani.