Bologna-Atalanta tensione in panchina | multa da 10mila euro a Gasperini per un gesto provocatorio

(Di martedì 1 ottobre 2024) Finale di partita bollente asabato sera (28 settembre), e non solo per il gol di Samardzic che ha riacceso gli entusiasmi atalantini. A bordocampo infatti proprio subito dopo la rete dell’1-1 c’è statatra Gian Pieroe i tifosi presenti in tribuna alle sue spalle. Un momento evidentemente sfuggito alle telecamere, ma anche ad arbitro e quarto uomo, non però agli occhi dei collaboratori della Procura federale, che hanno rilevato un’infrazione segnalandola al giudice sportivo. Secondo quanto spiegato nel comunicato 59, il tecnico nerazzurro si sarebbe reso protagonista di un, mentre dagli spalti negli attimi immediatamente successivi sono piovuti verso la suauna bottiglietta di plastica e un bicchiere semi-pieno.