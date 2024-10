Bimbi non vaccinati contro il Covid Raffica di sanzioni per i genitori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 1 ottobre 2024) Non conferma, la direttrice amministrativa dell’Ausl Romagna Agostina Aimola, la cifra delle 3 mila ordinanze di ingiunzione di pagamento che, riporta il quotidiano La Verità sulla base di un approfondimento del consigliere regionale ex Lega Matteo Montevecchi, sarebbero state inviate aidei ragazzi romagnoli da 0 a 16 anni che non sono statiil, com’era d’obbligo. Ma smentisce che siano 400 le richieste di annullamento arrivate in questi mesi al giudice di pace. "Sono circa 100 - afferma la dottoressa Aimola - e non è vero che sono in prescrizione. Non le avremmo mandate, sarebbe un costo inutile per l’azienda. Abbiamo iniziato a mandarle qualche tempo fa e questo stock oggi fa effetto. Noi abbiamo applicato la norma esattamente come prescritto".