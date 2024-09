Benevento-Juventus Next Gen le parole di Auteri | Bravo Nunziante a riprendersi subito contento della prova della squadra

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Tempo di lettura: 3 minutiChiamatela pure la legge del "Vigorito" perché per la terza gara casalinga di fila i giallorossi di misterhanno annientato l'avversario di turno segnando quattro gol. Se il tecnico di Floridia non si era abbattuto dopo lo sfortunato ko di Monopoli nella sua analisi post gara non c'è nessuna forma di esaltazione dopo il 4-1 rifilato allaGen: la parola d'ordine è equilibrio, in campo e fuori. Queste le dichiarazioni di misterin sala stampa: CASA – "Non è che fuori abbiamo fatto brutte gare. Vanno fatte riflessioni adeguate: se fai quattro gol significa che hai dei principi di gioco validi. Lontano dal Vigorito sono capitati solo due intoppi. Le nostre certezze andranno a migliorare. Ci vuole equilibrio. Quello di meno buono è stato sul pianogestione di alcuni momenti che dipende anche da come si presenta l'avversario.