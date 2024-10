Basket le favorite dell’Eurolega 2024-2025 Tra greche e Real Madrid per una stagione da anniversario

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 1 ottobre 2024) Con lache sta per alzare il sipario diventano 25 gli anni dall’esordio della nuova gestione, slegata dalla FIBA e passata sotto l’egida ULEB/ECA. Saranno Alba Berlino e Panathinaikos, giovedì alle 18:45, ad avere l’onore della prima palla a due alzata in unache, come da qualche anno, vede al via 18 squadre con girone unico prima di arrivare ai quarti e alle successive Final Four. Si entra nelcon un dato sicuro: Panathinaikos e Olympiacos potrebbero benissimo arrivare a giocarsi un derby in finale. I verdi entrano nellada detentori di un titolo che non sembrava così alla portata a inizio annata 2023-, ma che si è poi concretizzato anche e soprattutto nella figura di Kostas Sloukas.