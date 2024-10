Attacco imminente dell' Iran | tam tam da Washington cosa può sganciare su Israele

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) "Gli Stati Uniti hanno informazioni secondo cui l'intende lanciare unmissilistico contronel breve periodo". Lo ha scritto il giornalista israeliano del sito Axios, Barak Ravid, citando in forma anonima un "alto funzionarioa Casa Bianca". La stessa fonte ha riferito che gli Usa "stanno contribuendo attivamente ai preparativi militari per difendereda questoiano". "Unmilitare direttocontro", ha concluso il funzionario, "avrebbe conseguenze disastrose per l'". Sono in arrivo "giorni di grandi sfide". Lo ha dichiara il premier di, Benjamin Netanyahu, rivolgendosi agli israeliani. "Quello che vi chiedo è di fare due cose: una, di obbedire rigorosamente alle direttive del Comando del fronte interno. Questo salvae vite" e "secondo, di restare uniti", ha detto Netanyahu.