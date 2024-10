Atp 500 di Pechino Sinner-Bu | orario e dove vedere la semifinale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024), 1 ottobre 2024 - Fra Jannike la sua seconda finale consecutiva all'Atp 500 dic'è la sorpresa Yunchaokete Bu. Il padrone di casa, numero 96 del ranking Atp, nei quarti di finale ha mandato al tappeto il russo Andrey Rublev con il punteggio di 7-5, 6-4, ottenendo così la sua prima affermazione in carriera contro un Top 10. In precedenza il classe 2002 cinese aveva superato il connazionale Shang Juncheng (battuto in rimonta) e Lorenzo Musetti. L'altoatesino invece, dopo aver sconfitto in rimonta il cileno Nicolas Jarry e il russo Roman Safiullin, nei quarti ha avuto ragione del ceco Jiri Lehecka, ko 6-2, 7-6(6). Per il numero uno del mondo si è trattato del quattordicesimo successo consecutivo dopo la sconfitta incassata al Masters 1000 di Montreal contro Rublev. Quella al torneo disarà la prima volta chee Bu si sfideranno.