Allerta meteo in Toscana | pioggia vento e rischio idrogeologico

(Di martedì 1 ottobre 2024)in. Nuovain. Emessagialla dalla sala operativa regionale Protezione civile persusettentrionale dalla mezzanotte di martedì 1 ottobre alle 14 di domani mercoledì 2 ottobre.gialla perdalla mezzanotte fino alle ore 16 di mercoledì 2 ottobre su Valle del Reno e Alto Mugello, area per la quale il presidente della RegioneEugenio Giani ha chiesto lo stato di emergenza nazionale per i danni provocati gli scorsi 18 e 19 settembre. Ed ha altresì firmato lo stato di emergenza regionale scrivendo al Governo per lo stato di emergenza nazionale per i Comuni di Comuni di San Vincenzo, Castagneto Carducci, Monteverdi Marittimo, Montecatini Val Di Cecina, Pomarance, Guardistallo, Sassetta. Comuni colpiti da nubifragio.