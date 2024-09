AEW | La compagnia non ha concesso la rescissione a Miro Rusev

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 1 ottobre 2024) La richiesta di licenziamento didall’All Elite Wrestling Nel mondo del wrestling, le sorprese sono all’ordine del giorno, e l’All Elite Wrestling non fa eccezione., noto ai fan della WWE come, ha fatto il suo debutto nell’AEW nel 2020, portando con sé grandi aspettative e grandi dubbi, non essendo il wretler di origine bulgara un wrestler che rientra nell’identikit tipico del wrestler della. Tuttavia, recenti sviluppi hanno gettato un’ombra sul futuro del wrestler bulgaro nella federazione di Tony Khan. L’assenza didagli schermi AEW I fan dell’AEW hanno notato l’assenza prolungata didai programmi della federazione. L’ex campione TNT non appare sugli schermi da diversi mesi, suscitando interrogativi sul suo status contrattuale e sul suo futuro nell’azienda.