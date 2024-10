A Ravenna uno dei pochi teatri di comunità d’Italia | la storia del Grande Teatro di Lido Adriano

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Sulla rivierate, achilometri dal capoluogo, esiste da tre anni uno deissimididel nostro Paese: è ildi, fondato nel 2022 e giunto quest’anno alla seconda proposta spettacolare. Ma per capire l’importanza e la singolarità di questa esperienza teatrale di provincia bisogna cominciare dall’inizio. E l’inizio è quando, nel 2010, una associazione giovanile, Il lato oscuro della costa, prende in gestione gli spazi del Cisim (Centro Internazionale Studi e Insegnamenti Mosaico) per farne un luogo di aggregazione e un volano per la rigenerazione di un territorio degradato.