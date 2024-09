Villarreal-Las Palmas il Pronostico | info match e probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su pronosticipremium

(Di lunedì 30 settembre 2024) La partita trae Laschiude l’ottavo turno del campionato spagnolo di Primera Division, con i “Sottomarini Gialli” che partono da favoriti contro il fanalino di coda Las. Analizziamo lo stato di forma delle due squadre, lee le migliori quote per le scommesse.: Difesa traballante, attacco devastante Ilsi presenta alla partita con il morale alto, dopo aver espugnato il difficile campo dell’Espanyol (1-2) grazie a una doppietta di Perez. La squadra allenata da Marcelino è attualmente terza in classifica con 14 punti, frutto di un attacco prolifico ma anche di una difesa tutt’altro che solida, avendo incassato 14 reti, il peggior dato della Liga. Nonostante le difficoltà difensive, ilha dimostrato di avere qualità offensiva sufficiente per mettere in difficoltà qualsiasi avversario.