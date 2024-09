Vela Luna Rossa-Britannia è sul 3-3

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 30 settembre 2024) 16.05-Ineos3-3 nella finale di Louis Vuitton Cup a Barcellona, dopo la quinta e la sesta regata. Persiste la parità, finale sempre più emozionante. Gli inglesi si sono aggiudicati la quinta race, poi riscatto dell'imbarcazione italiana con 17" di margine. Barche martedì in acqua ancora due regate, la settima e l'ottava; stesso programma martedì; prevista doppia regata anche mercoledì. Si gareggia al meglio delle tredici regate. La vincente affronterà New Zealand per l'America's Cup.