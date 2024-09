The Simpsons Tapped Out giunge al capolinea

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di lunedì 30 settembre 2024) Purtroppo non c’è nulla su questa Terra di eterno, prima o poi arriva il momento in cui un giocoal, come nel caso diOut, che chiuderà ufficialmente i battenti dopo ben 12 anni di attività. Addio aiOut Attraverso un comunicato pubblicato su EA, attraverso Facebook, è stato annunciato che il gioco chiuderà definitivamente. Gli acquisti in-app sono stati già disattivati, la rimozione dagli store avverrà il 31 Ottobre 2024, mentre il gioco resterà attivo fino al 24 Gennaio 2025, dopo di che i server verranno definitivamente spenti. EA ha ringraziato i giocatori che sono cresciuti con esso, e che hanno accompagnato l’evoluzione del titolo in questi lunghi dodici anni, mediante ben 308 aggiornamenti, 831 nuovi personaggi e 1463 quest aggiunte.