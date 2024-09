The Penguin – viene introdotto una nuova versione di un cattivo di Batman nel secondo episodio?

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di lunedì 30 settembre 2024) L’2 di Theci presenta un nuovo personaggio della serie, il cui nome NON si trova nelle pagine dei fumetti DC. Theo Rossi, star di Sons of Anarchy e Marvel’s Luke Cage, debutta nel ruolo del dottor Julian Rush, un medico/terapeuta dell’Arkham State Hospital, che ha un legame con Sofia Falcone che risale al periodo trascorso in manicomio. Tuttavia, i fan hanno visto la scena introduttiva di Julian Rush e hanno subito sospettato che, nonostante il cambio di nome, stiamo assistendo all’ascesa di unmolto amato dai fan della saga di. (ATTENZIONE: seguono spoiler sul Pinguino!) Quando incontriamo il dottor Julian Rush, egli sta sottoponendo Sofia Falcone (Cristin Milioti) a una singolare forma di “trattamento”, utilizzando tre barre di luce rossa oscillante per mandare Sofia in trance.