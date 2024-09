Tank e artiglieria Israele invade il Libano – DIRETTA

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 30 settembre 2024) Beirut, 30 settembre 2024 – E’ iniziata l’invasione di terra israeliana in. Le prime forze di terra israeliane sono state avvistate in un’area situata nel settore orientale della linea di demarcazione tra i due Paesi. Le operazioni israeliane sembrano essere guidate da forze del genio e forze speciali. La situazione è ulteriormente complicata dalla notizia di “colpi sionisti di” riportati dalla tv libanese al Manar, affiliata a Hezbollah. Questi colpi sarebbero stati registrati vicino ai villaggi frontalieri di Wazzani, nella valle di Khiam, e nelle aree di Alma el Chaab e Naqura, tutte situate nel sud del. Altre fonti, come l’agenzia di stampa libanese Ani, confermano l’uso di armamenti pesanti contro Wazzani, un’area strategica che si trova di fronte alle comunità israeliane chiuse dall’IDF (Forze di Difesa Israeliane).