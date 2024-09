Sinner in semifinale a Pechino | il n 1 batte Lehecka e si conferma micidiale al tie-break

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 30 settembre 2024) Janniktorna inall’ATP 500 diper il secondo anno consecutivo. Il numero 1 del mondo stavolta non deve andare al terzo set, anche se il ceco Jirilo costringe davvero molto vicino. In un’ora e 44 minuti l’altoatesino si impone per 6-2 7-6(6) e aspetta ancora per avere il nome dell’avversario di domani, uno tra il russo Andrey Rublev e il cinese Bu Yunchaokete (anche se questo è un nome unico, separato per ragioni pratiche: di fatto un vero cognome non ce l’ha). Il primo set scorre via anche troppo facilmente percerca di tenere il ritmo, ma per provare a fare qualcosa in più finisce spesso per sbagliare, ed è questa la chiave delche Jannik porta a casa nel terzo gioco. Il servizio del numero 1 del mondo è finalmente quello dei giorni migliori, tant’è che pur non tenendolo mai a zero il concetto di pericolo non lo conosce.