Sfatiamo insieme qualche mito!

(Di lunedì 30 settembre 2024) Nell’era del bubble tea e del matcha latte, il mondo del wellness non smette di credere che il tè – semplice – sia una delle bevande più versatili e benefiche che ci sia. Ma quale? Che sia verde o nero, entrambi i tipi di tè hanno guadagnato un posto d’onore nelle diete salutari di molte persone, grazie ai loro incredibili benefici, ma sono i guru indiani, o i nomadi africani (la saggezza antica, insomm)a, a toglierci ogni ombra di dubbio. Le proprietà del tè sono vecchie quanto il mondo e spesso viene il dubbio: quale dovremmo scegliere? Scopriamole proprietà di tè verde e tè nero per aiutarci una volta per tutte a fare una scelta consapevole.