Sabato prossimo inizia il campionato Primo match casalingo il 13 ottobre

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 30 settembre 2024) Manca davvero poco al via alla stagione della CBF Balducci HR con la prima giornata deldi Serie A2 Tigotà, in programmain trasferta, quando le arancionere affronteranno al PalaRadi di Cremona il Casalmaggiore. Per vedere all’opera per la prima volta in casa Fiesoli e compagne, invece, bisognerà aspettare domenica 13(ore 17) per ildel palasport Fontescodella contro la Bam Mondovì. Il Club arancionero vuole avere un ruolo da protagonista nella sua sesta stagione in Serie A, grazie alla passione della famiglia Balducci che sostiene da anni l’HR Volley ai vertici del volley femminile.