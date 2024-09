Retata di capi ultrà di Inter e Milan per legami con la ‘Ndrangheta c’è anche il bodyguard di Fedez

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 30 settembre 2024) Devono rispondere, a vario titolo, di associazione per delinquere, con l’aggravante del metodo mafioso, estorsione, lesioni ed altri gravi reati idelle curve di‘detati’ in un’operazione della polizia coordinata dalla procura dio. Curve opposte maessi comuni su biglietti e parcheggi, secondo quanto emerge nella doppia inchiesta del pm Paolo Storari. Tra gli arrestati della Curva Nord, firmati dal gip Domenico Santoro, figurano il capo Andrea Beretta (già in carcere a San Vittore per l’omicidio di Antonio Bellocco), il vicecapo Marco Ferdico e il nuovo reggente della curva Renato Bosetti.