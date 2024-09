Prato una donna di 82 anni uccide il marito malato e tenta di togliersi la vita

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di lunedì 30 settembre 2024) A Mercatale Vernio, in provincia di, domenica sera unadi 82ha ucciso ilcon un coltello, per poi rivolgere l’arma verso di sé ere dila, senza riuscirci. L’uomo, che aveva 87, era da tempodi Alzheimer. A chiamare i soccorsi è stato il figlio della coppia, che accorgendosi che era successo qualcosa di grave è intervenuto subito per soccorrere la madre. Laè ora ricoverata all’ospedale Santo Stefano, dove le è stata suturata una ferita al collo ed è sotto stretta osservazione dopo una visita psichiatrica. Sulla dinamica di quanto accaduto stanno indagando i carabinieri. Non è infatti chiaro se laabbia in un primo momentoto di soffocare ilcon un cuscino.