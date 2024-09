Polizia in festa l’elenco di tutti gli agenti premiati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 30 settembre 2024) I poliziotti della Questura di Monza e della Brianza si sono riuniti ieri a mezzogiorno nel Duomo di Monza per celebrare il loro patrono, San Michele Arcangelo. A officiare la messa l’arciprete Marino Mosconi e il cappellano delladi Stato, don Gianluca Bernardini, alla presenza del Questore Salvatore Barilaro, del sindaco di Monza Paolo Pilotto, dell’assessore alla Sicurezza Ambrogio Moccia, oltre che dei rappresentanti di Prefettura, Provincia, Tribunale, Forze dell’ordine, vigili del fuoco e Croce Rossa di Monza. Proclamato patrono da Papa Pio XII il 29 settembre 1949, San Michele Arcangelo costituisce per ladi Stato "un modo per rinnovare annualmente e consacrare l’impegno professionale che ogni poliziotto ogni giorno pone a servizio del cittadino per contrastare l’illegalità e tutelare i diritti fondamentali di ogni uomo", ha ricordato il Questore.