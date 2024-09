Pisa Sporting Club e Università | rinnovata la concessione dei campi di San Piero a Grado

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024), 30 settembre 2024 - Saninresterà la casa delper almeno altri dieci anni. Lunedì 30 settembre, infatti, l’diha rinnovato fino al 2035 ladell’impianto di calcio di sua proprietà in via Livornese n. 275, dove ilnerazzurro si allena ormai dal 2016. Alla firma del nuovo accordo hanno preso parte il rettore dell’Ateneono, Riccardo Zucchi, e il presidente del, Giuseppe Corrado. “Con il rinnovo di questa convezione si rafforza il nostro legame con ile con tutta la città di, così come la nostra attenzione al valore educativo e sociale dell'attività sportiva" – ha commentato il rettore Riccardo Zucchi.