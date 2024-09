Pentagono risponderemo agli attacchi agli Usa in Medio Oriente

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) "Il segretario alla difesa Lloyd Austin ha chiarito che se l'Iran, i suoi partner o i suoi alleati dovessero usare questo momento per colpire il personale o gli interessi americani nella regione, gli Stati Uniti adotteranno tutte le misure necessarie per difendere il nostro popolo": lo ha detto il portavoce delPatrick Ryder. Lloyd Austin ha ordinato all'esercito di rafforzare la propria presenza incon capacità di supporto aereo "difensive" e ha messo altre forze in uno stato di prontezza elevata.