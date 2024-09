Orgogliosi del passato ma aperti alle novità

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) ERA IL 1974 quando in un garage sulle colline bolognesi, Massimo Marchesini ha dato forma alla scintilla: realizzò un prototipo di astucciatrice che conteneva elementi di innovazione, gettando così le fondamenta dell’azienda. Oggi Marchesini Group è una realtà di riferimento nel settore del packaging farmaceutico e cosmetico, conta quasi 3 mila collaboratori ed è presente in oltre 116 Paesi, con una rete di agenzie e di 16 filiali estere. Per festeggiare i 50 anni dell’azienda sono stati pensati molti eventi, con iniziative che nel corso di questi mesi coinvolgono i collaboratori, le loro famiglie e gli amici, i clienti, i giovani talenti impegnati in una challange, senza dimenticare la solidarietà.