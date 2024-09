Nuovo contratto da partner tecnologico per Impianti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024), società nata nel 1992 con oltre 30 anni di esperienza nel settore dell’innovazione tecnologica come Technology Scout, System Integrator e-Business Developer in ambito Ict & Audio/Video e nello sviluppo di soluzioni tecnologiche per i settori della Difesa e Law Enforcement, ha avuto nei giorni scorsi un, significativo riconoscimento al know-how della sua attività. L’azienda fondata e guidata dal ceo Simone Lo Russo (nella foto in alto) è stata scelta infatti comeper la realizzazione dell’allestimento della nuova sede di Milano di un primario gruppo bancario internazionale, leader nella finanza specializzata. Il progetto del valore di circa 0,4 milioni di euro avrà esecuzione entro la fine del 2024 e prevede la realizzazione dell’allestimentodella Board Room, delle sale riunioni e dell’Auditorium della nuova sede milanese.