No ai cortei pro Pal Piantedosi | Non vietiamo quasi mai ma non si può autorizzare l’inno all’eccidio video

(Di lunedì 30 settembre 2024) Vietato manifestare il 5 ottobre pro Palestina, a due giorni del primo anniversario dell’attacco di Hamas contro Israele. Un evento che già per la scelta dei tempi la dice lunga sul tasso di provocazione. La questura della Capitale ha già detto di no. E oggi il ministro dell’Interno, Matteo, conferma il divieto e spiega le motivazioni di una scelta ponderata e non certo ideologica. 7 ottobre, la Questura di Roma vieta la manifestazione “Le autorità di pubblica sicurezza a Roma, come credo nelle altre città, si sono predisposte. Noi nonmai le manifestazioni, difendiamo il diritto costituzionale di manifestazione del pensiero. Anche per una tendenza a voler gestire il dissenso problematico e critico”, ha premesso il responsabile del Viminale.