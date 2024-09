Napoli Buongiorno è insuperabile | il dato UFFICIALE

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 30 settembre 2024) Impatto devastante per Alessandrocon la maglia del: ilparla chiaro. L’acquisto più importante del mercato partenopeo è stato sicuramente quello di Alessandro. L’ex centrale del Torino hagrande dimostrazione di tutto il suo valore. In 7 partite disputate ha contribuito all’imbattibilità della porta delper ben sei volte. È solo uno il gol subito, tra l’altro dagli undici metri, da Bonny del Parma. Rendimento straordinario,si è preso il: ilA certificare il rendimento straordinario diè la statistica che lo vede protagonista. Tra la fine della sua avventura con il Torino e quella iniziale con il club partenopeo, tenendo conto dei match giocati con i club,non viene superato in dribbling da febbraio, quando giocava ancora con i granata.