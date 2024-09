MotoGP volatilità immediata stabilità nel lungo periodo Il paradosso di un Mondiale thrilling

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 30 settembre 2024)nell’immediato,nel. È questo ilda cui è caratterizzata la fase corrente della. Il distacco tra Jorge Martin e Francesco Bagnaia fluttua di continuo, ma gli equilibri in realtà non si modificano. Anzi, l’equilibrio, al singolare, perché tale è il connotato principe della sfida per l’Iride. Gli spostamenti di punti si conteggiano sovente in doppia cifra sulla giornata secca, ma sono minimi nell’arco dell’intero weekend. Verrebbe addirittura da dire trascurabili, perché il duello è talmente intenso (e aperto a qualsiasi soluzione) da rendere risibile il distacco attuale. L’ultimo fine settimana in cui sono veramente state cambiate le carte in tavola, è stato quello d’Aragona.