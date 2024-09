Monica Bellucci compie 60 anni

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di lunedì 30 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Recentemente l’abbiamo vista sfilare sul red carpet alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia mano nella mano con il suo compagno Tim Burton: bella, elegante e radiosa. Non è un caso, del resto che, a 60(lioggi 30 settembre) sia ancora un simbolo di femminilità e di bellezza mediterranea, una “diva”, per quello che il termine può significare ai giorni nostri. La sua carriera è iniziata come modella: arrivata a Milano dalla natia Città di Castello viene subito notata per la sua bellezza e chiamata a sfilare per tutte le griffe più importanti, da Dolce&Gabbana a Fendi. Posa anche per i calendari Pirelli, Max e GQ. Non contenta della fama raggiunta sulle passerelle francesi e statunitensi, lasi cimenta anche con la recitazione.