Miglioli | Sollevato dalla bocciatura di Aguzzoli come candidato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 30 settembre 2024) "",di Fabriziocandidatura alle regionali. Si definisce così Alessandro, capogruppo di Verdi e Possibile in consiglio comunale a Reggio. "Nelle ultime settimane l’annuncio da parte dei Verdi della potenziale candidatura alle prossime regionali di Fabrizio, ilsindaco di Coalizione Civica alle ultime amministrative, ha fatto molto discutere. Personalmente, nonostante il mio ruolo di capogruppo nel consiglio comunale di Reggio per la lista Verdi e Possibile, ho preferito rimanere in silenzio per non alimentare facili confusioni e malintesi. La recente decisione presa dal direttivo regionale dei Verdi di non candidareera nell’aria da giorni, ed ora che finalmente il fatto si è consumato non posso che definirmidella decisione presa dai nostri alleati".