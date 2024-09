Malore improvviso per Celine Blue Basciano | le prime parole di Sophie Codegoni

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 30 settembre 2024)ha vissuto un momento di forte preoccupazione dopo che la sua bambina,, ha avuto delle convulsioni febbrili. L’influencer, che in quel momento si trovava a Parigi per motivi di lavoro, ha raccontato su Instagram di aver ricevuto la notizia improvvisa e di essere tornata subito in Italia per assistere sua figlia, ricoverata in ospedale.ha descritto la paura vissuta e la corsa contro il tempo per tornare a casa. Le convulsioni febbrili, pur essendo frequenti nei bambini piccoli, hanno spaventato molto la giovane mamma, che ha voluto ringraziare il personale medico per il supporto e l’assistenza. Il ritornodida Parigisi trovava a Parigi quando ha ricevuto la notizia delle convulsioni di